Вашингтон, 21 июля, 2022, 02:49 — ИА Регнум. В высказывании президента США Джо Байдена о его «заболевании раком», якобы вызванном загрязнением окружающей среды, речь шла об успешно удалённых ранее немеланомных опухолях кожи, которые специалисты чаще связывают с чрезмерным воздействием солнца. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс написал на своей странице в социальной сети Twitter.

World Economic Forum Джо Байден

В своём сообщении чиновник упомянул слова одного из редакторов газеты The Washington Post Гленна Кесслера, который со ссылкой на опубликованный ранее медицинский отчёт о здоровье Байдена напомнил в сети микробиологов о том, что ещё до того, как нынешний президент стал хозяином Белого дома, ему успешно удалили немеланомные опухоли кожи.

Эндрю Бейтс «Вот что имел в виду президент».

Ранее, во время выступления в штате Массачусетс, Байден назвал в качестве причины своего «заболевания раком» крайне высокий уровень загрязнения воздуха в городе Клеймонт (штат Делавэр), вблизи которого в годы его детства было много нефтеперерабатывающих заводов.

Джо Байден «Вот почему у меня и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране».

Данное заболевание у Байдена врачи ранее связывали с его чрезмерным пребыванием на солнце в молодости. Поэтому такое заявление президента о своём здоровье, да ещё в настоящем, а не в прошедшем времени, многие СМИ посчитали очередной оговоркой.

Как сообщало ИА REGNUM, американская газовая компания Cheniere Energy обратилась к Белому дому с просьбой снять с неё ограничения на выбросы загрязняющих воздух веществ, вызывающих рак.