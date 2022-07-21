Санкт-Петербург, , 01:03 — REGNUM Холдинг GS Group направил около 2 тыс. экземпляров книги о Северной войне 1700–1721 годов в общественные и школьные библиотеки Санкт-Петербурга, Ленобласти и Карелии, Калининграда, Пскова и Великого Новгорода. Книга содержит редкий иллюстративный материал и уникальные исторические документы. Издание научно-популярной книги «300 лет большой победы: Петр I и Северная война» было приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I.

Регионы, в которых была проведена презентация книги, имеют непосредственное отношение к событиям того периода. В частности, Псков и Новгород играли ключевую роль в логистике, снабжении и строительстве кораблей. После поражения под Нарвой в 1700 году Петр поручил генералу Н. И. Репнину укрепить эти города и готовиться к обороне. В короткие сроки вокруг каменных крепостей, построенных в XVI веке, были возведены деревоземляные бастионы (больверки) и куртины. Из Москвы были присланы артиллерийские орудия для операций Б. П. Шереметьева. В этих городах и окрестностях собирались военные силы, хранились продовольственные и боевые запасы. Остатки укреплений кремля, возведенные по приказу Петра I, сохранились до наших дней.

Также победа в Северной войне позволила обеспечить безопасность территории, на которой началось строительство Санкт-Петербурга. Первая иностранная делегация в Петербург состоялась осенью 1703 года, когда, несмотря на морскую блокаду шведов, в город прибыл корабль из Нидерландов. А уже на следующий год было основано Главное адмиралтейство для строительства и ремонта военных кораблей. На территории Ленинградской области были одержаны первые значимые победы Северной войны: взяты крепости Нотебург и Ниеншанц, Ям и Копорье. В 1710 году петровская армия победила под Выборгом, оттеснив шведов от Ладоги и ижорской земли. Вскоре после закладки камня в основание Петербурга, возникло поселение при закладке казённого оружейного завода, сначала названное Шуйским в связи с погостом, на территории которого было организовано производство. Через год завод переименовали в Петровский, а в 1777 году слобода получила название Петрозаводск и статус города.

Несмотря на то, что непосредственно на территории Пруссии не велись военные действия Северной войны, с развитием в те годы российского государства тесно связан город Балтийск. Петр Первый неоднократно заезжал в крепость Пиллау, где он учился фортификационному искусству и артиллерии и в 1697 году встречался с будущим королем Пруссии Фридрихом I в ходе Великого посольства в европейские государства для установления военно-политических и культурно-экономических связей. Путь Великого посольства следовал через Кёнисберг и Ригу. Уже после легендарной битвы под Полтавой, между Петром и Фридрихом был заключен Мариенвердерский договор о совместных действиях в Северной войне. Спустя несколько лет примеру Пруссии последовали правители Мекленбурга и Ганновера — годы, когда Россия в одиночку противостояла Швеции, остались позади. Символом русско-прусского союза стал янтарный кабинет, больше известный как «янтарная комната», похищенная во время Второй мировой войны и восстановленная при поддержке немецких промышленников к 2003 году.

«Сегодня, когда не только молодежь, а люди практически всех возрастов являются активными пользователями интернета, может показаться, что книга как источник знаний безвозвратно утратила свои позиции, это не совсем так. В России по-прежнему развита культура чтения, а книга, как никакой другой формат, позволяет не только собрать, каталогизировать сведения, но и передать необходимую яркость и полноту восприятия. По моему убеждению, книга по-прежнему сохраняет свои позиции среди читателей, поскольку в сети, ориентированной на визуализацию, короткие и коллективно редактируемые сюжеты, трудно найти настолько насыщенный и полный материал, в том числе картографический, про Северную войну. Наш проект, в определенной степени, восполняет этот пробел», — рассказал президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко.

По своей структуре книга напоминает иллюстрированную энциклопедию событий той поры, которые описаны в хронологическом порядке. Статьи касаются практически всех аспектов жизни — от социально-экономических и военных до внутриполитических и культурно-хозяйственных. Благодаря собранным материалам, включая иллюстрации, читатель получает полную картину эпохи, глубже понимает предпосылки и процессы, которые привели сначала к военным действиям, а позже к блестящей победе российской армии и глобальному вовлечению, адаптации новых земель в российскую жизнь. Традиционно российскими историками рассматривались в первую очередь военные действия русской армии и флота и деятельность царя в первый период войны, а также главные военные успехи во второй период.

Тираж книги, ставшей результатом масштабной работы по сбору и каталогизации материала, передается на благотворительной основе в общественное пользование: в городские и школьные библиотеки. Таким образом, по мнению инициаторов проекта, школьники, студенты, исследователи региона и просто читатели всех возрастов получат в свое распоряжение ценнейшие сведения, которые могут мотивировать к изучению и дальнейшему исследованию истории своего города, региона, страны.