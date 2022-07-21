Москва, 21 июля 2022, 00:04 — REGNUM На пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» президенту России Владимиру Путину представили четыре предпринимательских проекта, нацеленных на развитие внутреннего туризма, экологическое просвещение, грамотное налаживание производственных цепочек и подготовку кадров. Все проекты были объединены в блок «Доверие для экономики».
Первый проект по развитию кемпинг-туризма гостям пленарного заседания представил — официальный представитель японской корпорации SUISONIA, основатель галереи современного искусства PENNLAB Gallery Николай Дмитриев. Идея подразумевает создание новых возможностей для микро-бизнеса и МСП, однако для этого необходимо смягчить законодательные барьеры.
Владимир Путин отметил, что проекты по развитию внутреннего туризма сейчас актуальны как никогда и в этом вопросе нужны дополнительные усилия со стороны государства: «Возможности у нас колоссальные, но нужна правильная организация. Главное, чтобы не наносился урон природе, особенно в заповедных зонах. Этот вопросы мы с коллегами обсудим и все необходимое сделаем».
Самый молодой министр Иркутской области Маргарита Цыганова, отвечающая за молодежную политику, представила проект Всероссийского молодежного экологического кампуса «Эко-Цех». По ее словам, чтобы реализовать эту инициативу, необходимо ее включение в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование».
По словам главы государства, идея создания — хорошая идея и ее необходимо поддержать.
Руководитель проекта «Московская техническая школа» Алексей Корзун рассказал Владимиру Путину об облачной экосистеме Routek. Суть проекта — в открытом доступе заказчиков к распределенной сети свободных производственных мощностей для оперативного производства запчастей, прототипов и оригинальных деталей. Онлайн-система сама выстраивает производственные цепочки заказчика (государство или бизнес): от разработки модели до производства на свободных производственных мощностях.
Владимир Путин порекомендовал обратить внимание на этот проект Президенту Сбербанка России Герману Грефу, также присутствующему на пленарном заседании форума.
Алина Досканова, заместитель генерального директора Агентства развития профессии и навыков (Вордлскиллс Россия), представила проект Международного института сотрудничества по развитию навыков и профессий.
В результате для России открываются новые возможности, считает автор проекта. Страна сможет быстро создавать стандарты рабочих мест, профессий и навыков, с одной стороны, высокоэффективных, с другой стороны, совместимых и учитывающих культурное разнообразие стран. Это позволит развивать рынок труда с другими странами, получать доступ к трудовым ресурсам и талантам; помогать компаниям легче выходить на зарубежные рынки, реализовывать совместные программы развития и, конечно, проводить соревнования. Уже собран альянс стран-основателей Международной организации. Это ближний круг стран ЕАЭС и прагматичная кооперация со странами БРИКС+. Кроме того, есть запрос от стран Африки и Ближнего Востока на комплексные решения по кадровому обеспечению промышленного роста. Для создания такой организации нужно содействие Минэкономразвития, отметила автор проекта.
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