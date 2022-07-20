Асунсьон, 20 июля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским не станет вести торговая организация Южной Америки МЕРКОСУР и также не даст ему выступать на саммите, проходящем в данный момент в парагвайском городе Луке. Об этом 21 июля заявил на пресс-конференции в ходе этого саммита заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

«МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления (Зеленского перед участниками саммита) консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий», — сказал он.

При этом 6 июля состоялись переговоры Зеленского и президента Парагвая, в ходе которых украинский лидер также пытался получить возможность выступить перед лидерами организации по вопросу о конфликте на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американские власти считают, что Донбасс якобы «пока не потерян» для киевского режима и ожидают там продолжительных военных действий.