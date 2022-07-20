Санкт-Петербург, , 23:47 — REGNUM Главный тренер основной команды санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана.

Семак с кубком Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Иван в принципе готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее, непонятно, сколько времени потребуется на его адаптация», — заявил Сергей Семак.

Иван Куарежма и Густаво Манутан пополнили состав «сине-бело-голубых» на правах аренды в результате обмена с «Коринтиансом». В обратном направлении последовал нападающий Юри Алберто, который перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне бразильской Серии А 2022 Густаво Мантуан принял участие в четырнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.