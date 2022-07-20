Изюм, Украина, 20 июля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Изюмская районная больница уже три месяца почти ежедневно принимает мирных жителей, пострадавших от различных снарядов, в том числе от кассетных боеприпасов. Об этом изданию «Брянский объектив» рассказал 17 июля главврач больницы Александр Божков.

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По словам врача, 16 июля ВСУ «засыпали центр города противопехотными минами — лепестками», которые унесли две человеческие жизни, 15 человек ранено.

«Уже третий месяц Изюм подвергается ударам. Врачи оперируют, находясь здесь, в зоне обстрелов. 16 июля только вокруг нашей больницы саперы обезвредили 16 мин», — рассказал Божков.

По его словам, пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Некоторые из них будут эвакуированы в Россию для дальнейшего лечения.

Один из пострадавших рассказал, что во время обстрела они с женой находились недалеко от городской гостиницы.

«Я получил ранение в спину, жена получила ранение в области живота. Я сюда попал, жену увезли в госпиталь на операцию», — рассказал пострадавший гражданин Изюма.

Ранее министерство обороны России сообщило о том, что в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У».