Краснодар, , 23:42 — REGNUM Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о трансфере 22-летнего сербского центрального полузащитника Михайло Баньяца из клуба «Бачка Топола». Сумма трансфера составила 1,6 миллиона евро.

ФК «Краснодар»

Соглашение Баньяца с «быками» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего серба в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Михайло Баньяц принял участие в одном туре сербской СуперЛиги 2022/23, в котором отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Ранее «Краснодар» объявил о подписаниях Джонатан Окоронкво (из «Ботева» за 400 тысяч евро), Олакунле Олусегуна (из «Ботева» за 1,2 миллиона евро), Данилы Карпова (из «Тюмени» за 170 тысяч евро) и Ильзата Ахметова (из ЦСКА на правах свободного агента).