Хмеймим, Сирия, 20 июля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Два кустарных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) боевиков из Идлибской зоны деэскалации сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом 21 июля рассказал журналистам представитель группировки войск Вооружённых сил (ВС) РФ в Сирии.

Mil.ru Авиабаза «Хмеймим»

По словам российского военного, боевики в Идлибской зоне деэскалации делают попытки атак на авиабазу Хмеймим, используя для этого кустарно собранные беспилотники.

«20 июля 2022 года около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков на удалении двух километров от авиабазы», — сказал он.

Также представитель группировки ВС РФ в Сирии уточнил, что в результате атаки никто не пострадал и не было нанесено материального ущерба, авиабаза осуществляет функционирование в плановом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что перелом хребта международного терроризма в Сирии стал результатом совместной деятельности России, Турции и Ирана по урегулированию в арабской республике.