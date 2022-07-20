Мадрид, 20 июля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» предложил 34-летнему центрфорварду сборной Франции Кариму Бензема продлить контракт. Об этом 20 июля сообщило издание Defensa Central.

Антон Зайцев Карим Бензема

По информации источника, «сливочные» намерены продлить контракт с французским нападающим еще на один сезон. Текущее соглашение Бензема с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Карим Бензема принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился 27-ю забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету француза 16 (15+1) очков по системе гол+пас.

За «Реал» Бензема выступает с 9 июля 2009 года после перехода из «Лиона» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.