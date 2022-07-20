Москва, , 23:32 — REGNUM «Марсель» предлагала московскому ЦСКА подписать 28-летнего бразильского центрального защитника Луана Переса, который выступает за французский клуб с 14 июля 2021 года после перехода из «Сантоса» за 4,5 миллиона евро.

ФК ЦСКА

Текущее соглашение Луана Переса с «Марселью» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Луан Перес принял участие в 34-х матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил шесть желтых карточек. В рамках Кубка Франции на счету бразильца один ассист в трех встречах.