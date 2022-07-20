Барселона, Испания, , 23:25 — REGNUM Каталонская «Барселона» намерена расстаться с 31-летним форвардом сборной Дании Мартином Брэйтуэйтом. Об этом 20 июля сообщило испанское издание As.

По информации источника, Мартин Брэйтуэйт отказывается добровольно покидать «сине-гранатовых» в текущее летнее трансферное окно. На футболиста претендуют «Райо Вальекано» и «Хетафе».

В прошедшем сезоне Мартин Брэйтуэйт принял участие в четырех турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Барселону» Мартин Брэйтуэйт выступает с 20 февраля 2020 года после перехода из «Леганеса» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость датчанина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.