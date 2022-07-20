Амстердам, , 23:22 — REGNUM 20 июля амстердамский «Аякс» объявил о трансфере 22-летнего флангового защитника «Глазго Рейнджерс» и сборной Нигерии Калвина Басси. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро.

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Контракт Калвина Басси с «Аяксом» рассчитан на пять лет до конца сезона 2026/27. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нигерийца в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Калвин Басси, выступая за «Глазго Рейнджерс», принял участие сорока шести матчах за шотландский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами и получил семь желтых карточек.