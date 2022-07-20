Мадрид, 20 июля, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Мадридское «Атлетико» в ближайшее время продлит контракт с 29-летним голкипером сборной Словении Яном Облаком. Об этом 20 июля сообщило испанское издание Marca.

Анна Нэсси Ян Облак

По информации источника, зарплата футболиста вырастет с 10 до 12 миллионов евро в год. Текущее соглашение Облака с «матрасниками» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне испанкой Примеры 2021/22 Ян Облак принял участие в 38-х матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил 43 мяча. Также голкипер получил одну желтую карточку.

За «Атлетико» Облак выступает с 16 июля 2014 года после перехода из португальской «Бенфики» за 16 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость словенца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.