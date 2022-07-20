Рим, 20 июля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Вотум доверия выразила премьер-министру Иатлии Марио Драги верхняя палата сената этой страны. Об этом 20 июля сообщает агентство Ansa.

INSM Марио Драги

Уточняется, что за доверие к действующему главе итальянского правительства отдали голоса 95 из 192 принявших участие в голосовании членов сената и ещё 38 проголосовали против Драги.

В то же время, подчёркивается, что три основные коалиционные партии — партия «Пять звезд», «Вперед, Италия» и «Лига», не стали принимать участие в голосовании.

При этом отмечается, что Драги поблагодарил поддержавших его правительство и добавил, что он с уважением относится и признает парламентскую демократию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что 24,1% итальянских граждан считают, что новым премьер-министром Италии должна стать лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.