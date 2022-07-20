Казань, , 23:02 — REGNUM В отношении организаторов и участников финансовой пирамиды Finiko было возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарии по итогам расширенного заседания коллегии МВД по республике.

Пирамида Profitzone.ru

Основатели пирамиды обвиняются в незаконном хищении более 1 млрд рублей у жителей Татарии и других регионов России. По версии следствия, организаторы в течение четырех лет с 2018 года собирали средства более 10 тыс. вкладчиков.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны несколько человек, в том числе предполагаемый основатель — Кирилл Доронин. Также несколько человек, являвшиеся организаторами или участниками пирамиды, объявлены в розыск. Санкции новой статьи предполагают наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время десять фигурантов дела заключены под стражу, девять предполагаемых участников Finiko объявлены в федеральный розыск, еще трое находятся в международном розыске.