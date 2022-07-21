21 июля 2022 | Время чтения 8 мин

Не было приглашений Си Цзиньпина ни Макрону, ни Шольцу, ни Санчесу, ни Драги. Как не было и отказа с их стороны посетить Пекин и встретиться с китайским лидером. Ибо на нет — и суда нет! Это вполне логично: зачем такая встреча, если главы государств и так могут поговорить, причем в любых форматах — двух- и многосторонних — на Бали. Но кому-то этот фейк был нужен. Кому и зачем?

Владимир Павленко, , 07:40 — REGNUM Устав и перетрудившись, видимо, на ниве антикитайских провокаций, Вашингтон стал активнее подключать к производству фейков своих сателлитов по НАТО. 19 июля, вспыхнув и обойдя страницы и сайты мировых информагентств, «безвременно» погасла «новость», которую поначалу выдавали за сенсационную. Будто бы председатель КНР Си Цзиньпин направил лидерам четырех европейских стран — Эммануэлю Макрону (Франция), Марио Драги (Италия), Олафу Шольцу (ФРГ) и Педро Санчесу (Испания) — приглашения посетить Пекин в ноябре и провести переговоры о состоянии и будущем китайско-европейских отношений. Источником этой «информации» была названа гонконгская газета South China Morning Post (SCMP), издание со сложной историей, неоднократно переходившее из рук в руки, в настоящее время принадлежащее одноименной SCMP Group, активами которой владеет крупнейший миллиардер Малайзии Роберт Куок, постоянно проживающий в Гонконге еще со времен британской колониальной администрации. Помимо SCMP, у Куока, который, по индексу Bloomberg, занимает позиции в начале второй сотни богатейших людей мира, имеется бизнес в целом ряде стран юга Азии. Бизнесмен считается лояльным Пекину, но условно, ибо связан с зарубежными инвесторами и в его газете иногда появляются оценки, далекие от официальной позиции КНР.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

В обсуждаемом материале утверждалось, что визиты намеренно предложены на время после предстоящего XX съезда КПК, который ожидается в октябре, и из этого делался достаточно провокационный вывод, что переизбрание китайского лидера на пост генерального секретаря ЦК КПК на третий срок будто бы уже предрешено. Вброс информации также по сути совпал с китайско-европейскими переговорами, посвященными ускорению заключения двустороннего инвестиционного соглашения, которым предшествовал телефонный разговор главы МИД КНР Ван И с дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном.

Никаких комментариев ни из Пекина, ни из европейских столиц не последовало, однако «эстафету» раскручивания темы, как потом выяснилось, несуществующей, подхватил вездесущий Bloomberg, рассыпавшийся предположениями, что встреча в Пекине «могла бы» состояться в преддверии саммита «Группы двадцати» на индонезийском острове Бали, который пройдет 15–16 ноября. И что, учитывая существующую между Китаем и Европой напряженность, лидеры ЕС будто бы на это предложение Пекина то ли «не откликнулись», то ли «его отклонили».

Точку в истории, в которой «слухи погоняли фейками», поставил официальный представитель КНР Чжао Лицзянь, который, отвечая на заданный ему вопрос на ведомственном брифинге в Пекине, заявил буквально следующее. «Не знаю, откуда они (речь шла о СМИ — В. П.) получили эту информацию. Могу сказать вам, что это ложная информация». Из этого, повторим, официального заявления следует, что не было приглашений Си Цзиньпина ни Макрону, ни Шольцу, ни Санчесу, ни Драги. Как не было и отказа с их стороны посетить Пекин и встретиться с китайским лидером. Ибо на нет — и суда нет! Это вполне логично: зачем такая встреча, если главы государств и так могут поговорить, причем в любых форматах — двух- и многосторонних — на Бали. Но кому-то этот фейк был нужен. Кому и зачем?

Прежде чем отвечать на этот вопрос, отметим, что появление «дезы» сопровождалось еще и вполне реальной европейской провокацией против Китая. На фоне маневров вокруг якобы приглашения Си европейцам с первым в истории визитом на Тайвань прибыла германская вице-председательница Европарламента Никола Бир. В плане посещения Тайбэя у нее встречи с сепаратистскими лидерами острова, представляющими проамериканскую Демопрогрессивную партию (ДПП). Не успев толком выйти из самолета, г-жа Бир уже сделала вызывающее заявление, что «Европа не оставит Тайвань» перед лицом «давления с материка», окажет ему «поддержку» и «не позволит» Китаю сделать остров «вторым Гонконгом». Реакция официального Пекина, осудившего поездку, ждать себя не заставила. Очевидно, что сам этот факт находится в «противоходе» с фейком о возможной встрече, ибо создает для нее неприемлемый фон, заранее обрекая на неудачу. Так зачем же потребовалось будоражить общественность несуществующим «событием»? И кому это выгодно?

Никола Бир и Цай Инвэнь president.gov.tw

Во-первых, анонимные распространители, подкинувшие «новость» в редакцию SCMP, которая разместила его даже без уточнения сроков, безусловно, рассчитывали ударить по российско-китайским отношениям. И породить в Москве сомнения в искренности Пекина, который, чем дальше — тем крепче, поддерживает Россию в ее действиях на Украине, которым противостоит западный мир. Не секрет, что в Европе и тем более в США эта поддержка вызывает зубовный скрежет и усиление давления на Китай. Во-вторых, Китай в последние дни предпринял ряд успешных шагов в укреплении связей с АСЕАН. Глава МИД Ван И на полях саммита руководителей внешнеполитических ведомств «двадцатки» в Индонезии выступил в Джакарте в штаб-квартире этого важнейшего экономического объединения стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) с программной речью об отношениях Китая с АСЕАН; встречу с ним провел президент страны Джоко Видодо. После этого он совершил визит в Малайзию, где был принят на высшем уровне — верховным правителем (королем) Абдуллой Аль-Мустафой Биллахом, а также премьер-министром Сабри Якобом. Поскольку не всем эти китайские успехи по нраву, нельзя исключить, что обсуждаемый вброс был осуществлен с опорой на малайзийские корни владельца SCMP. В-третьих, источником дезинформации вполне могут быть и сами европейцы, у которых к такой провокации, помимо того чтобы просунуть «черного кота» между Москвой и Пекином, еще как минимум два резона. Один понятен — выслужиться перед Вашингтоном, продемонстрировав тому показную «принципиальность» лидеров Старого света, которые «свято блюдут» атлантическую солидарность. Другой резон слегка завуалирован и связан с неясностью перспектив четырех политиков, над которыми либо сгущаются тучи компромата, либо разваливается правящая коалиция. Как считают в экспертном сообществе, почти все они, кроме разве что испанского премьера, находятся неподалеку от того, чтобы проследовать маршрутом отставного британского коллеги Бориса Джонсона. Поэтому вполне естественным представляется желание устроить себе пиар, «показав» urbi et orbi, что они еще «ого-го» и сам Си Цзиньпин с ними «готов» разговаривать, а значит, слухи об отставках как минимум преждевременны. В-четвертых, не исключено, что фейк порожден попытками внешних провокаторов спровоцировать перед партийным съездом в Китае внутрипартийные разногласия. Именно поэтому упор сделан на то, что вопрос о переизбрании Си на третий срок «уже решен»; стало быть — это звучит подтекстом — партию, делегатов съезда никто не спрашивает даже для проформы, а сам председатель от них-де «оторвался» и «зазвездился», то есть утратил партийную скромность. Между тем — кто знаком с практикой партийной жизни что в КНР, что в бывшем СССР — никогда партийные лидеры не поступали так заранее. Процедура выдвижения и избрания лидера всегда соблюдалась свято и пунктуально, и за этим следили сами лидеры, которым не нужны были потом «лишние» вопросы. С этой точки зрения подобные приглашения Си Цзиньпина иностранным главам именно сейчас попросту исключены и возможны только после факта переизбрания. Не говоря уж о том, что съезд изберет генерального секретаря и председателя Военного совета ЦК КПК. А полномочия выборов председателя КНР принадлежат Всекитайскому собранию народных представителей (ВСНП), которое на свою ежегодную сессию соберется только в марте 2023 года. Конечно, по существу решения съезда определят все, но правовая сторона вопроса по лидеру государства, который только и полномочен представлять КНР на переговорах с другими лидерами, будет урегулирована лишь через восемь месяцев. Повторим, эта процедура в Китае соблюдается свято, и расчет организаторами провокации явно делается на неосведомленность мировой общественности об этих нюансах китайской внутренней политики и на ее готовность принять подобный вброс за «чистую монету». Наконец, в-пятых, совершенно очевидно, что в западном мире развернута мощная подготовка к решающему, как считают многие эксперты, саммиту «Группы двадцати», ибо ему приписывают роль если не «новой Ялты-45», то по крайней мере «нового Тегерана-43». Западу предельно, а точнее, запредельно выгодно любое ослабление позиций Китая и России, с которыми ему придется иметь дело на Бали. В борьбе за лучшие переговорные позиции западные лидеры, как принято, руководствуются привычным для них принципом «все средства хороши». Вот и распространяют небылицы по всему миру. И даже если для запуска обсуждаемой «дезы» использована длинная, прячущая концы в воду цепочка, ведущая из Вашингтона и Европы в Китай через Малайзию, сути дела это не меняет.

Си Цзиньпин Администрация президента России

Увы, и ряд российских СМИ на провокацию повелся, принявшись ее распространять с пометками «Срочно!» и даже «Молния!». А когда «новость» «отменили», то они же бросились искать в «утечке» некий несуществующий, опять-таки, «пекинский след». Между тем в том, что касается любых аспектов российско-китайских отношений, по мнению автора этих строк, следует даже не семь, а семьдесят семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать (написать). Ибо у нашей страны в мире нет более надежного стратегического партнера, чем Китай, а у мира отсутствуют другие способы обеспечения глобального баланса и стабильности, кроме геополитического противовеса коллективному Западу в образе США и НАТО, который вместе составляют Москва и Пекин. Достойно сожаления, что далеко не все, как выясняется, это понимают.