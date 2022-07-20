Москва, 20 июля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. В случае, если будет введено обсуждаемое странами Группы семи ограничение цены на российскую нефть, и её стоимость из-за этого окажется ниже затрат на нефтедобычу, Россия не станет поставлять черное золото на мировые рынки. Об этом 20 июля заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в эфире Первого канала.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <…> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — сказал он.

При этом ранее страны Группы семи неоднократно заявляли, что намерены попытаться ввести ограничения цен на нефть из России и пытались обсуждать такую возможность с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанский вице-премьер и министр экологического перехода Тереса Рибера заявила, что против инициативы Европейской комиссии (ЕК), которая ранее предложила странам — участницам Евросоюза на 15% снизить спрос на газ, выступают власти Испании.