Луганск, , 22:55 — REGNUM Партия «Единая Россия» открыла центр гуманитарной помощи в городе Сватово Луганской народной республики. Жителям города уже раздали первые продуктовые наборы

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

Выдача гуманитарной помощи будет проходить в партийном центре помощи еженедельно, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в ЛНР.

Партия «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов.

На Донбассе и освобожденных территориях работает 29 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.

В партийных центрах помощи можно подать заявку на поиск родственников и получить сообщение от них при регистрации — волонтеры проверяют по базе наличие совпадений и передают людям контактную информацию. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 тысяч человек.

Напомним, 1-го июня партия «Единая Россия» открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального. Здесь организован медкабинет. Наиболее популярный вопрос, с которым сюда идут люди, — получение российского гражданства.

Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной (ЛНР) и в Купянске Харьковской области.

Затем 3-го июля «Единая Россия» открыла центр юридической помощи в Донецке. Он работает по принципу общественной приемной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной партии в Москве.

Центр юридической помощи открылся 15 июля и в Луганске — на базе корпуса юридического института ЛГУ им. В. Даля.

Далее 4-го июля первый центр помощи «Единой России» был открыт Мелитополе Запорожской области. 5-го июля гуманитарные центры партии появились в Старобельске и Золотом (ЛНР), а 6 — в Изюме Харьковской области. 7 июля центр помощи был открыт в Лисичанске, планируется, что в городе их появится ещё два. 20 июля гумцентр появился в Сватово (ЛНР).

Запланировано открытие еще нескольких центров помощи «Единой России» — в Горловке, Ясиноватой и Донецке, а также в Макеевке.

В середине июля открылся гуманитарный центр в Северодонецке. В ЛНР их в ближайшее время появится еще не менее 10. 14 июля центр был открыт в Волчанске Харьковской области. Здесь в ближайшее время появится медкабинет.