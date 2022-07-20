Москва, , 22:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обсудит с правительством России инициативы, направленные на развитие телемедицины, сети семейных МФЦ, создания нового стандарта работы домов престарелых, а также мобильной карты доступности территорий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все эти проекты представили главе государства на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Владимир Путин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Больше пяти тысяч идей, заявленных на форум, касались развития социальной сферы, социального партнерства. Это вопросы, связанные с демографическими задачами, партнерством с государственными сервисами для того, чтобы услуги были более доступны гражданам», — сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева .

В частности, Максим Чернин из Москвы представил телемедицинский сервис «Доктор рядом». Устройство с помощью искусственного интеллекта опрашивает человека о проблеме и на основе алгоритма определяет дальнейшие шаги: записывает на прием, оформляет запись к узкому профильному специалисту, инициирует вызов врача на дом или в крайнем случае — вызов скорой помощи. «Доктор рядом» провел уже более 400 тысяч консультаций по всей стране, включая более 100 тысяч бесплатных консультаций во время первой волны карантина из-за ковида.

«Одним из центральных сценариев развития проекта может быть развитие телемедицины. Это не только сокращает временные и финансовые затраты, но и по многим населенным пунктам позволит решить вопрос доступности узких врачей за счет использования специалистов других территорий. Во время эпидемии ковида телемедицина прекрасно себя зарекомендовала, но нужна корректировка законодательства, возможность постановки диагноза и назначения терапии по результатам телемедицинской консультации», — отметил автор проекта.

Сейчас Минздрав России возражает против того, чтобы рецептурные лекарства выписывались таким образом, и чтобы диагноз ставился, когда используются только средства телекоммуникации. Тем не менее, по словам Владимира Путина, телемедицина будет развиваться, а сферы ее применения — увеличиваться.

«Здесь нужно действовать аккуратно, но идти вперед. Со своей стороны обещаю с Минздравом на этот счет поговорить, и будем вас поддерживать», — сказал президент.

Поддержку получит и проект «Цифровая забота — умный дом престарелых», который представил Андрей Образцов из Новгородской области. Дома престарелых и инвалидов предлагается оснастить системой «умный дом» с голосовым управлением. Через «умную» колонку будет возможно голосом управлять шторами, освещением, телевизором, окном, кроватью, дверью. Система поможет найти ответы на различные вопросы в интернете, прослушать новости или музыку, узнать прогноз погоды, а также сыграть в интерактивные игры.

«82-м процентам проживающих больше понравилось жить именно в такой комнате, чем в обычной. 65 процентов опрошенного персонала отметили, что проживающие стали более активными и общительными, но главное — стали чаще улыбаться. В конце прошлого года мы оборудовали такой системой девять домов. В этом году еще пять. Как только оборудуем оставшиеся дома, хотим попробовать взяться за сферу здравоохранения — постоперационные палаты, например. Просим поддержать наш проект и поднять вопрос о создании нового стандарта, рекомендующего министерствам труда и соцзащиты регионов внедрять такие системы в домах престарелых», — обратился к президенту лидер проекта.

«Все, чтобы может использовано и тиражировано, на всю страну в целом, конечно, нужно тиражировать. С коллегами в правительстве обязательно переговорю, со всеми, кто занимается, чтобы мы получили от вас предложение, оформленное соответствующим образом, и продвигали его в других регионах», — сказал Владимир Путин.

Еще один проект — семейный многофункциональный центр — президенту представила Светлана Черенкова из Орловской области. Запросы семей с детьми здесь обрабатываются в режиме «одного окна». Разработаны новые форматы взаимодействия, удобные социальные сервисы. Создан единый маршрут приема обращений семей через очную площадку, региональную семейную линию, семейный и паблик в соцсетях.

По мнению Светланы Черенковой, создание сети таких МФЦ на территории страны позволит развить экосистему поддержки семей с детьми с доступными социальными сервисами.

Центры могут стать и инструментом информирования жителей об их правах в социальной сфере.

«Для многодетных это особенно актуально. Конечно, где-то что вычитывать, высматривать, звонить — на это времени просто не хватает. И если можно одним кликом получить нужную для семьи информацию, сделать это в максимально упрощенном виде, это очень важно. И мы сделаем все, чтобы вас поддержать», — сказал Владимир Путин.

Виолетта Журавская из Свердловской области рассказала президенту о проекте «Город без границ». Это мобильное приложение, которое помогает людям с инвалидностью решать проблемы, возникающие при передвижении в городской среде, при помощи приложения-навигатора, способного простраивать маршруты, огибая все препятствия на пути. Для дальнейшего развития проекта необходимо продолжить качественно оцифровывать городскую инфраструктуру.

«В этом ключе мы хотели бы попросить поддержку во взаимодействии с органами государственной власти, которые отвечают за ЖКХ и транспорт, в первую очередь в Екатеринбурге как пилотном городе. Это позволит нашему проекту помочь не только людям с ОВЗ, но и мамам с колясками, и людям пенсионного возраста», — отметила Виолетта Журавская.

Владимир Путин назвал предложенное решение в «высшей степени важным и заслуживающим максимальной реализации». Президент обсудит этот вопрос с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, отвечающим за развитие инфраструктуры в населенных пунктах страны.