Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Снаряды для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью 80 км поставляют на сегодняшний день киевскому режиму США. Об этом 20 июля заявил американский министр обороны Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS) Lockheedmartin.com

«Дальность (поставляемого США киевскому режиму) снаряда HIMARS составляет 80 км. Так что это достаточно хорошая дальность», — сказал он в ответ на вопрос о том, намерен ли Вашингтон поставлять на Украину боеприпасы для РСЗО HIMARS большей дальности.

«Мы считаем следующее: то, что у них (украинских боевиков — ред.) есть, то, с чем они работают, действительно дает им большой потенциал», — добавил Остин, говоря о поставках западного оружия Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что свыше 20 РСЗО HIMARS обещали поставить киевскому режиму его западные союзники, из которых украинская сторона получила уже 12.