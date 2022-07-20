Мадрид, 20 июля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Против инициативы Европейской комиссии (ЕК), которая ранее предложила странам — участницам Евросоюза на 15% снизить спрос на газ, выступают власти Испании. Об этом 20 июля заявила на пресс-конференции испанский вице-премьер и министр экологического перехода Тереса Рибера.

Испания

«Испания выступает против навязывания требований, которые превышают ту часть обязательств, которые к нам относятся», — приводит её слова газета Independiente.

Также Рибера отметила, что она глубоко сожалеет об «отсутствии диалога» ЕК со странами — членами сообщества и призвала глав минэнерго ЕС разрешить эти разногласия на встрече в Брюсселе, которая должна пройти через неделю.

Кроме того, вице-премьер Испании указала, что правительство страны намерено защищать интересы испанских деловых кругов, так как сокращение использования голубого топлива может способствовать «серьезной потере конкурентоспособности» промышленности королевства.

При этом она подчеркнула, что жители страны ни при каком варианте развития ситуации не пострадают от сокращения поставок газа с учётом запасы и возможностей Испании по импорту сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что газотранспортный оператор ФРГ Gascade ожидает, что поставки российского природного газа по трубопроводу «Северный поток» («СП») 21 июля будут возобновлены на уровне 40% от максимального.