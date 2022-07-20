Ростов-на-Дону, 20 июля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Почти 300 казаков-добровольцев отправятся в район проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

vsko.ru Кубанские казаки отправились в Донбасс

Сегодня проходят ротацию личного состава казачьи отряды «Кубань» и «Ермак». Участие в специальной военной операции продолжает добровольческий отряд «Таврида». Казаки не только выполняют боевые задачи, но и обеспечивают безопасность мирных жителей на освобождённых территориях, охраняют стратегически важные объекты.

«Для каждого казачьего общества — большая честь защищать стариков, женщин и детей Донбасса от нашествия неонацистов. Мы гордимся казаками, которые оставили свои семьи и, рискуя жизнью, встали на защиту мирных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, обеспечивая безопасность родной страны», — отметил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Казачий генерал выразил благодарность атаманам Волжского, Кубанского, Оренбургского, Черноморского казачьих обществ, а также атаману Союза казаков-воинов России и зарубежья за оперативное решение вопросов по участию казаков-добровольцев в специальной военной операции на Украине.