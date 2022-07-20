Москва, , 22:10 — REGNUM До 17,4% возросла в 2021 году доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в сравнении с 2020 годом (13,9%). Это 20 июля следует из данных Росстата.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом в первом квартале 2022 года доля нефтегазового сектора в структуре ВВП РФ увеличилась до 21,7%.

Также, согласно этим данным (Росстат отслеживает соответствующую динамику структуры ВВП РФ с 2017 года), самая большая доля нефтегазового сектора в российском ВВП была зарегистрирована по итогам года в 2018 году (20,7%), а наиболее маленькая — в 2020 году (13,9%).

Отметим, российской правительство по поручению президента РФ Владимира Путина в течение нескольких лет осуществляет работу по увеличению доли несырьевого сектора в экономике нашей страны и увеличение доходов бюджета, не связанных с нефтегазовым сектором.