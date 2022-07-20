Рим, , 22:09 — REGNUM 29-летний испанский атакующий полузащитник Луис Альберто попросил руководство римского «Лацио» отпустить его из клуба в текущее летнее трансферное окно. Клуб установил на хавбека ценник в размере 25 миллионов евро.

ФК «Лацио»

Как сообщает журналист Альфредо Педдула, на Луиса Альберто претендуют «Севилья» и «Валенсия».

За «Лацио» Луис Альберто выступает с 31 августа 2016 года после перехода из «Ливерпуля» за 28 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Луис Альберто принял участие в 34-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и десятью результативными передачами.