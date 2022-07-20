Луганск, 20 июля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с исполняющей обязанности главы Троицкого района Юлией Твердохлебовой осмотрели объекты дошкольного и школьного образования, а также учреждения здравоохранения. Ранее аналогичный визит Вячеслав Гладков совершил в Белокуракинский район ЛНР.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Как и в Белокуракинском районе, важно начать подготовку к учебному году и к отопительному сезону», — сообщил журналистам по итогам поездки Вячеслав Гладков.

Губернатор и исполняющая обязанности главы Троицкого района договорились также составить единый реестр памятников и мемориальных комплексов, посвящённых погибшим в Великой Отечественной войне солдатам и офицерам. Вячеслав Гладков подчеркнул, что их однозначно надо приводить в порядок.

Напомним, 19 июля губернатор Белгородской области провёл рабочую встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Стороны обсудили вопросы восстановления соцобъектов, а также культурную составляющую совместного взаимодействия.

По результатам было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Белгородской области и администрациями Троицкого и Белокуракинского районов ЛНР.