Париж, , 22:05 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» может подписать 24-летнего универсального защитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Норди Мукиэле. Об этом 20 июля сообщило французское издание L’Equipe.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, «ПСЖ» предложил за француза 10 миллионов евро. Немецкий клуб принял это предложение. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Мукиэле в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Норди Мукиэле принял участие в 28-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.