Париж, 20 июля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» может подписать 24-летнего универсального защитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Норди Мукиэле. Об этом 20 июля сообщило французское издание L’Equipe.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

По информации источника, «ПСЖ» предложил за француза 10 миллионов евро. Немецкий клуб принял это предложение. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Мукиэле в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Норди Мукиэле принял участие в 28-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.