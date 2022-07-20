Нижний Новгород, , 22:04 — REGNUM На участке улицы Большой Печерской объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это решение было принято в ходе заседания комиссии по предупреждению опасных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе администрации города.

Объект также обладает признаками ОКН Дарья Антонова © ИА REGNUM

Режим ЧС введен с 23 июня из-за разрушающегося объекта культурного наследия «Дом П. Зарембы» по адресу улица Большая Печорская 12, литеры А и А1.

Зона чрезвычайной ситуации установлена в 0,5 метра от границ земельного участка по указанному адресу. Площадь опасной зоны составляет 722 кв. метра.

Дом П. С. Зарембы — это памятник градостроительства и архитектуры русского классицизма. Он был основан в 1810-х годах, предположительное время строительства составляет 50 лет. Это одно из старейших зданий Нижнего Новгорода, однако в 2005 году дом сильно пострадал от пожара и по сей день находится в полуразрушенном состоянии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 мая был опубликован список объектов Нижегородской области, представляющих реальную опасность для людей. Список был составлен нижегородскими СМИ со слов заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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