Лилль, Франция, 20 июля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Президент «Лилля» Оливье Летанг подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Пари Сен-Жермен» и «Миланом» на предмет трансфера 24-летнего португальского опорного полузащитника Ренату Санчеша в текущее летнее трансферное окно.

Losc.fr «Лилль»

«Что касается Ренато, у него есть два очень хороших предложения. Если он все еще с нами, это потому, что мы достигли соглашения с заинтересованными клубами. Ренату уйдет, да, но в какой клуб, я не знаю. Обсуждения ведутся, поэтому я буду держать характер этих обсуждений в секрете. Это будет «ПСЖ» или «Милан», — цитирует президента «Лилля» президент RMC Sport.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Ренату Санчеш принял участие в 25-ти турах регулярного чемпионата, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.

На данный момент трансферная стоимость хавбека, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро, а соглашение португальца с «Лиллем» рассчитано до 30 июня 2023 года.