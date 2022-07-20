Москва, , 22:01 — REGNUM Работу иммерсивной выставки «Петр Первый. Рождение Империи», торжественно открытой 9 июня президентом РФ Владимиром Путиным, продлили до конца 2022 года. Проект, над которым работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» совместно с ведущими историками России создан в жанре спектакля-биографии. За первые 40 дней работы экспозиция вызвала настоящий ажиотаж и охватила более 20 000 посетителей. В результате время ее работы продлили на 5 месяцев, вплоть до конца 2022 года.

Петр I Поль Деларош, 1838 год

В 18 залах на площади около 2,5 тысяч кв. м. располагается 10 ключевых тематических зон выставки, объединенные единой линией — пути развития России, которые некогда определил сам Петр I: развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом — через призму личности государя и его сподвижников. Проект стал победителем специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил финансовую поддержку.

«Да, эксперимент удался. Эта выставка изначально создавалась к 350-летию со дня рождения Петра Великого и задумывалась как эксперимент. Как мне кажется, она получилась интересной, яркой, об этом свидетельствует большое количество положительных отзывов, которые мы получаем от посетителей. За это время выставку посетили 21 200 человек, а это почти тысяча экскурсий для детей, студентов и вообще посетителей всех возраста», — отметил заместитель директора по развитию проекта «Россия — Моя История» Александр Тарасов .

«Проект получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам первого специального конкурса. Выставка вызвала большой интерес у аудитории, у нас в практике это не первый случай, когда выставка пользуется таким ажиотажем, что ее авторы принимают решение о продлении. Это говорит о своевременности, актуальности ее проведения. Немаловажно и то, что экспозиция создана с применением различных современных технологий, что делает ее интересной и для детей, и для взрослых», — отметил первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Игорь Соболев .

Одним из экспериментов выставки стало создание персонализированной игровой механики, позволяющей определять направление своего пути через залы с помощью ответов на вопросы системы. Статистика цифрового комплекса показывает интересные результаты: больше половины людей хотят получить свои портреты в историческом окружении, а также с симпатией относятся к императрицам, сенаторам и академикам.

Проект создан при поддержке министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, фонда «Перспектива», Института российской истории Российской академии наук (ИРИ РАН), Российского военно-исторического общества и исторического факультета Московского педагогического государственного университета.