Москва, 20 июля 2022, 22:01 — REGNUM Работу иммерсивной выставки «Петр Первый. Рождение Империи», торжественно открытой 9 июня президентом РФ Владимиром Путиным, продлили до конца 2022 года. Проект, над которым работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» совместно с ведущими историками России создан в жанре спектакля-биографии. За первые 40 дней работы экспозиция вызвала настоящий ажиотаж и охватила более 20 000 посетителей. В результате время ее работы продлили на 5 месяцев, вплоть до конца 2022 года.
В 18 залах на площади около 2,5 тысяч кв. м. располагается 10 ключевых тематических зон выставки, объединенные единой линией — пути развития России, которые некогда определил сам Петр I: развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом — через призму личности государя и его сподвижников. Проект стал победителем специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил финансовую поддержку.
Одним из экспериментов выставки стало создание персонализированной игровой механики, позволяющей определять направление своего пути через залы с помощью ответов на вопросы системы. Статистика цифрового комплекса показывает интересные результаты: больше половины людей хотят получить свои портреты в историческом окружении, а также с симпатией относятся к императрицам, сенаторам и академикам.
Проект создан при поддержке министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, фонда «Перспектива», Института российской истории Российской академии наук (ИРИ РАН), Российского военно-исторического общества и исторического факультета Московского педагогического государственного университета.