Рим, 20 июля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины Пауло Дибала подписал контракт с римской «Ромой». Соглашение рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. Об этом 20 июля сообщили на официальном сайте «волков».

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

В прошедшем сезоне Пауло Дибала, выступая за «Ювентус», принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил три желтые карточки.

За «Ювентус» Дибала выступал с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.