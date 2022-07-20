Харьков, Украина, , 21:57 — REGNUM Наёмник из Германии Даниэль Герлиани с позывным «Гималай» был ликвидирован в Харьковской области. Об этом сообщает на своем сайте Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого в Харькове, в котором ранее учился ликвидированный немецкий наёмник.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

По информации университета, Герлиани проходил обучение на факультете прокуратуры и с начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины стал участвовать в военных действиях на стороне киевского режима в составе украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также уточняется, что немецкий наёмник был ликвидирован 3 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что под Харьковом погиб бывший военнослужащий ВВС Швеции, который воевал на Украине на стороне Киева.