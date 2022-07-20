Москва, 20 июля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РоссииВасилий Пискарев («Единая Россия») прокомментировал заявление верховного представителя ЕС от имени Европейского Союза по случаю 10-й годовщины со дня принятия закона об иностранных агентах.

ИА REGNUM Информационная война

В заявлении, в частности, говорится: «Нарастающий страх российских властей перед критическими голосами в российском обществе имел определяющее значение для этого десятилетия. Этот закон стал первым из числа законодательных мер, включая закон о «нежелательных организациях» от 2015 года и закон о «фейковых новостях» от 2022 года, направленных на то, чтобы заставить людей замолчать и оказать беспрецедентное давление на российское гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Закон об «иностранных агентах» менялся на протяжении этих лет и продолжает дорабатываться, чтобы еще больше стигматизировать и существенно ограничить права разных групп общества, в том числе НПО, незарегистрированных общественных объединений, СМИ, журналистов, активистов и правозащитников. Наиболее резонансный пример преследования на основании якобы имеющихся нарушений закона об «иностранных агентах» — принудительное закрытие получивших мировое признание Международного Мемориала (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и Правозащитного центра «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). Этими законами Россия явно нарушает взятое на себя в соответствии с международным правом обязательство соблюдать права человека и основные свободы своих граждан. Это было подтверждено в 2021 году заключением Венецианской комиссии, а в июне 2022 года — Европейским судом по правам человека. Согласно Конституции РФ, международное право — составная часть российского права. Необоснованная и неспровоцированная агрессивная война России против Украины усилила внутренние репрессии в России, направленные против простых граждан и резко ограничивающие право на свободу слова и свободу СМИ».

Полный текст заявления читайтездесь.

«Сегодня г-н Боррель, выступая от имени Европейского Союза по случаю 10-й годовщины со дня принятия закона об иностранных агентах заявил, что ЕС продолжит поддерживать работу российских организаций гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ и журналистов в России. Что это за помощь и на что она направлена мы хорошо знаем. Данное заявление расцениваем как очередную попытку вмешательства в наши внутренние дела», — отметил Василий Пискарев.

«Прошедшие 10 лет убедительно показали правильность принятого тогда решения. В этом году мы модернизировали закон, чтобы сделать деятельность иноагентов в нашей стране еще более прозрачной и подконтрольной обществу. Именно это — предельная гласность и необходимость отчитываться о том, откуда поступили деньги и на что иноагенты их потратили — больше всего не нравится в нашем законе тем на Западе, кто финансирует подрывную деятельность в России.