Москва, 20 июля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Вовлечение в оборот невостребованных долей земель сельхозназначения в России необходимо упростить, в том числе через упрощенную передачу их в муниципальную собственность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

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«Необходимо вовлекать невостребованные доли земель сельскохозяйственного назначения в оборот через упрощенную процедуру передачи их в муниципальную собственность, в том числе через признание земельных долей умерших собственников (при отсутствии наследников или завещания) выморочным имуществом», — заявила Школкина.

При этом органы местного самоуправления должны быть наделены всеми полномочиями собственника по перешедшим к ним в собственность невостребованных долей, пояснила парламентарий.

Также, по ее мнению, органы местного самоуправления следует наделить правом на проведение работ по межеванию, выделению в натуре и постановке на кадастровый учет земельных участков из состава земель, находящихся в общей долевой собственности. На эти цели необходимо предусмотреть субсидии из федерального бюджета, убеждена Школкина.

Кроме того, по мнению зампреда комитета Госдумы, ускоренному вовлечению в оборот земель сельхозначения будет способствовать введение дифференцированной ставки земельного налога, речь идет о прогрессивной шкале повышающего коэффициента к ставке земельного налога за сельскохозяйственные земли в зависимости от продолжительности их неиспользования.

Площадь неиспользуемых земель сельхозназначения, по данным на 1 января 2021 года, составляла 44,5 млн га, в том числе угодий — 33 млн га, пашни — 18,3 млн га.

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