София, , 22:10 — REGNUM Действующее правительство Болгарии издало постановление о выделении мэрии болгарской столицы Софии дополнительно 114 млн. левов ($60 млн.). Об этом 20 июля сообщает софийская газета «Факты».

Согласно официальной информации, указанные средства будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов. В частности, планируется финансировать план строительства новых станций столичного метрополитене и создание новых автомобильных развязок в так называемых «спальных районах» города. Кроме того, часть денег пойдет приобретение новых муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев.

Напомним, ранее мэр Софии Йорданка Фандакова в ультимативной форме потребовала от Совета министров дополнительные средства на развитие города.