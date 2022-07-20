Бухарест, , 21:50 — REGNUM В ближайшее время температура воздуха практически на всей территории Румынии достигнет своего исторического максимума, что приведет к сильнейшей в истории страны засухе. Об этом 20 июля со ссылкой на заявление представителей Румынского метеорологического общества (SM) сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Засуха Antranias

По словам главы SM Иона Санду, нынешняя жаркая погода, установившаяся в ряде областей этого государства, «является лишь началом беспрецедентного регионального потепления». «Грядут самые трудные времена, когда пятидесятиградусная жара может стать июльской и даже августовской нормой, — отметил, в частсности, он. — Засуха и неурожай станут обыденным явлением». По словам Санду, официальному Бухаресту необходимо в срочном порядке создать программу сохранения водных ресурсов.

Напомним, в течение последних двух недель в Румынии наблюдается +45 градусов по Цельсию в тени. Это привело к высыханию сотен водоемов и масштабной гибели урожая на сельскохозяйственных угодьях.