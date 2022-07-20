Турин, Италия, 20 июля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июля, туринский «Ювентус» объявил о трансфере 25-летнего бразильского центрального защитника «Торино» Глейсона Бремера. Сумма трансфера составила 41 миллион евро.

Логотип Ювентуса

Соглашение Глейсона Бремера со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2027 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Глейсон Бремер принял участие в 33-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил семь желтых карточек.