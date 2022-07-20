София, , 23:48 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии большинством голосов одобрили поправки в Трудовой кодекс страны, гарантирующее право отца или усыновителя на двухмесячный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Об этом 20 июля сообщает БТВ.

Согласно официальной информации, за соответствующий документ проголосовало 179 парламентариев при 21 воздержавшемся. Как утверждают авторы идеи, нововведение позволит создать «идеальный баланс возможностей для родителей обоих полов».

Напомним, ранее представители действующего правительства Болгарии предложили «полностью уравнять» мужчин и женщин в правах на воспитание ребенка.