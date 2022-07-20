София, , 21:48 — REGNUM Действующее правительство Болгарии объявило о повышении минимальной заработной платы учителям средних школ в стране. Об этом 20 июля сообщает БНР.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, с 1 сентября текущего года представители указанной категории педагогов будут получать не менее 1486 левов ($775). Таким образом, соответствующие оклады вырастут на 5%

«Увеличение этого вида жалования стало возможным после обновления государственного бюджета на 2022-й год, — говорится в заявлении технического Минобразования Болгарии. — Для этого официальная София выделит 54,5 млн. левов ($30 млн.).