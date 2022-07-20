Бухарест, , 22:45 — REGNUM В ходе своего внеочередного заседания 20 июля парламент Румынии принял в окончательной редакции специальный протокол о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом 20 июля сообщает бухарестское информационное агентство Agerpres.

Флаги членов НАТО Nato.int

Согласно официальной информации, свои голоса за соответствующий документ отдали 96 представителей Сената (верхней палаты высшего законодательного органа) Румынии. Один депутат от участия в указанном волеизъявлении отказался. Ранее в пользу участия Стокгольма и Хельсинки в структурах западное военного блока высказалось абсолютное большинство депутатов нижней палаты румынского парламента.

Напомним, для вступления в НАТО отдельно взятому государству необходимо получить одобрение в законодательных структурах всех без исключения стран-участниц Альянса.