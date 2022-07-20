Роттердам, Нидерланды, 20 июля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Нидерландский клуб «Фейеноорд» согласовал условия аренды 23-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» и сборной Польши Себастьяна Шиманьского.

Алексей Колчин ИА REGNUM Себастьян Шиманьский (справа)

Ранее сообщалось, что Себастьян Шиманьский планирует покинуть московский клуб, чтобы продолжить карьеру в Европе.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги 2021/22 Себастьян Шиманьский принял участие в 27-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также футболист получил пять желтых карточек.

За «Динамо» Шиманьский выступает с 1 июля 2019 года после перехода из варшавской «Легии» за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.