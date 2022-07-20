Бухарест, , 21:45 — REGNUM Правительство Румынии приняло постановление о резком ограничении использования питьевой воды в частных хозяйствах и некоторых крупных городах страны. Об этом 20 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Питьевая вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам румынского министра экологии Танцоша Барны, новая мер призвана сохранить соответствующие запасы в условиях установившейся в регионе небывало жаркой погоды. «Во многих населенных пунктах Румынии местные жители используют питьевую воду для полива огородов и мытья автомобилей, — констатировал, в частности, он. — Пора положить конец подобной практике. Жаль помидоров, но кто в итоге пожалеет нас?».

Предполагается, что в ряде районов за нерациональное использование водных ресурсов будут введены крупные денежные штрафы.

Напомним, в настоящее время в некоторых областях Румынии температура воздуха в тени превышает +45 градусов по Цельсию. Это уже привело к исчезновению ряда озер и обмелению рек.