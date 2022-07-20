Бухарест, 20 июля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Правительство Румынии приняло постановление о резком ограничении использования питьевой воды в частных хозяйствах и некоторых крупных городах страны. Об этом 20 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

По словам румынского министра экологии Танцоша Барны, новая мер призвана сохранить соответствующие запасы в условиях установившейся в регионе небывало жаркой погоды. «Во многих населенных пунктах Румынии местные жители используют питьевую воду для полива огородов и мытья автомобилей, — констатировал, в частности, он. — Пора положить конец подобной практике. Жаль помидоров, но кто в итоге пожалеет нас?».

Предполагается, что в ряде районов за нерациональное использование водных ресурсов будут введены крупные денежные штрафы.

Напомним, в настоящее время в некоторых областях Румынии температура воздуха в тени превышает +45 градусов по Цельсию. Это уже привело к исчезновению ряда озер и обмелению рек.