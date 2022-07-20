Москва, 20 июля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Инициативу о включении иван-чая в перечень сельхозпродукции поддерживает Минсельхоз России, а также уже осуществляет проработку этого вопроса. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Пока цветёт иван-чай

В сообщении отмечается, что Минсельхоз полностью поддерживает председателя Союза производителей иван-чая Александра Хлынова, ранее заявившего президенту РФ Владимиру Путину о высоком потенциале развития производства этого растения в России и необходимости поддержки признания иван-чая сельскохозяйственным продуктом.

Также указывается, что напиток из этого растения готовят в России с давних времен и он является очень полезным, отлично тонизируя без содержания кофеина и хорошо утоляя жажду.

«В общем, обладает всеми качествами для того, чтобы «подвинуть» обычный чай и кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине. Именно поэтому уже прорабатываем вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение ближайшего времени президент России Владимир Путин намерен дать указания министру сельского хозяйства страны Дмитрию Патрушеву для развития производства отечественного напитка из иван-чая, который лучше кока-колы, где «одна химия».