Коктебель , Крым, , 21:37 — REGNUM В среду, 20 июля, во время итогового дня финала для школьников 5-7 классов и иностранных граждан Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — состоялось учредительное собрание Российского движения детей и молодежи.

Артек Александр Полегенько, ИА REGNUM

Решением учредительного собрания создано Общероссийское общественно-государственного движения детей и молодежи. С участниками Учредительного собрания встретился первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, который поздравил участников собрания с важным и значимым событием для страны. Он отметил, что инициатива о создании движения исходит в первую очередь от самих детей. Это запрос нового поколения молодых ребят, которые уже сейчас хотят принимать активное участие в общественной жизни своей страны.

«Сегодня Учредительное собрание приняло решение о создании общероссийского движения детей и молодежи. Здесь присутствуют сегодня представили молодежных движений — общероссийских, таких как Юнармия, Российское движение школьников, «Большая перемена» и очень много региональных детских организаций и движений, многим из которых много лет — некоторые из них имеют за спиной шестидесятилетнюю и даже семидесятилетнюю историю. Это люди, к которым я отношусь с большим уважением, это люди, которые посвятили свою жизнь детям, которые все делают для того, чтобы у детей была возможность реализовать себя, развиваться. Лучшие такие специалисты со всей страны собрались сегодня в «Артеке». Мне кажется, это очень символично, ведь «Артек» — это предмет гордости для всей нашей страны. Детский центр – это не просто детский летний лагерь отдыха, это уникальный образовательный, воспитательный, культурный центр, аналогов которого, пожалуй, в мире нет. Именно здесь, в «Артеке», собрались все российские детские организации и приняли решение о создании единого детского движения. Уверен, этот день войдет в историю», — отметил Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что в декабре 2022 года состоится Общероссийский съезд движения детей и молодежи, где будут приняты окончательные решения о названии, о возрастных группах и атрибутах, а пока дети из всех регионов страны могут присоединиться к соавторству и предложить свои собственные идеи для движения.

«Это уникальный закон, и в этом особенность отношения Президента и руководства страны к созданию детского движения. Это закон, в котором большая часть норм прописана, но целый ряд важных вещей, например, таких как полное название движения, ряд фундаментальных вопросов — оставлены открытыми. Это законодатель сознательно и впервые на моей памяти сделал для того, чтобы дать возможность самим участникам — и детям, и детским движениям, и детским организациям – не просто получить от законодателей готовые нормы и правила, а самим стать соавторами. Меня очень радует и это хорошо видно на «Большой перемене», что у поколения сегодняшних ребят ценность саморазвития, самореализации – одна из первых. Они говорят о том, что главная мечта в их жизни – найти свой талант, реализовать себя. Но также для них очень важно, чтобы они имели возможность быть соавторами, чтобы они получали не готовые решения, а решения создавались вместе с ними», — добавил он.

Учредителями движения выступили сразу 26 крупнейших в России детско-юношеских организаций, руководители которых лично приняли участи в собрании в Дворце Суук-Су: «Большая перемена», «Российское движение школьников», «Юнармия», «Российские студенческие отряды», «Российский союз молодежи», «Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество», Военно-патриотический центр «Вымпел», Кружковое движение НТИ, ВСКС, АВЦ, Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны», Забайкальская краевая детская общественная организация «Республика юных забайкальцев», Общественная организация «Ассоциация детского движения Нижегородской области», «Союз детских, подростковых организаций РСО — Алания», Тамбовская областная общественная организация «Союз детских организаций», Ростовская региональная детско-молодежная организация «Содружество детей и молодежи Дона», Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций, Союз детских общественных объединений Республики Саха (Республика Якутия), Региональная детская общественная организация «Пионеры Башкортостана», Совет Детских Организаций Республики Татарстан, Союз детских организаций Томской области «Чудо», Региональная общественная организация поддержки детских и молодежных инициатив «Союз пионеров», Свердловская региональная общественная детская организация «Каравелла», Брянская региональная детская общественная организация «Союз пионерских, детских, подростковых организаций», Астраханская региональная общественная организация — Ассоциация детских и молодежных общественных объединений и Воронежская региональная общественная детская организация «Искра».

«Создание общероссийской общественной государственной организации движения детей и молодежи является новым этапом в развитии того замечательного дела, которым мы все занимаемся. Консолидация наших общих усилий позволит эффективно использовать инструмент детской общественной организации с целью воспитания подрастающего поколения нашей страны. Мы, Российское движение школьников, поддерживаем создание общероссийского движения и публично об этом нами было объявлено еще на этапе общественного слушании законопроекта. К нам присоединились очень многие организации, и я очень рад видеть представителей этих организаций здесь сегодня на нашем Собрании», — обратился к участникам Собрания Председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский.

Единогласным решением в России было принят Устав Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Председателем собрания была выбрана руководитель региональной детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» Ирина Антонова.

Благодаря Федеральному закону у Движения есть возможность формировать первичные отделения не только на базе школ, но и в молодёжных центрах, спортивных секциях, в местных библиотеках и музеях и даже в детских лагерях. Поэтому всестороннюю поддержку будут оказывать федеральные и региональные органы власти. Среди них и Министерство культуры, и Министерство спорта, и, безусловно, силовые ведомства. Вместе с тем особая роль, конечно же, отводится системе образования, так как именно в школы каждый день приходят дети. Вне школы работу по поддержке и развитию движения будут вести специалисты сферы Молодежной политики. Но само движение не будет частью какой-либо госструктуры. Это главная отличительная особенность Движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи, который был принят Госдумой РФ 6 июля и одобрен Советом Федерации России 8 июля. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе, и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах. А 20 апреля 2022 года на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» участница «Большой перемены» Диана Красовская высказала предложение Президенту Российской Федерации о необходимости объединить все детские организации и всех детей России в одно общее движение. Президент предложение поддержал, а в последствии принял решение возглавить Наблюдательный совет так же, как возглавляет Наблюдательный совет президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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