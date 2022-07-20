Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Американские власти считают, что Донбасс якобы «пока не потерян» для киевского режима и ожидают там продолжительных военных действий. Об этом 20 июля заявил на пресс-конференции по окончании четвертой встречи стран, которые оказывают военное содействие Киеву, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Марк Милли The U.S. Army

По мнению Милли, в данный момент киевские боевики ведут в Донбассе бои «на истощение» Вооружённых сил РФ.

«Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Донбасс, — нет, он пока не потерян», — сказал он в ответ на соответствующие слова одного из журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в настоящее время власти Соединенных Штатов изучают вопрос о подготовке военных лётчиков для вооружённых украинских формирований, однако пока на этот счёт не было принято каких-либо решений.