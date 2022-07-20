Вашингтон, 20 июля, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В настоящее время власти Соединенных Штатов изучают вопрос о подготовке военных лётчиков для вооружённых украинских формирований, однако пока на этот счёт не было принято каких-либо решений. Об этом 20 июля заявил на пресс-конференции по окончании четвертой встречи стран, которые оказывают военное содействие Киеву, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Мы рассматриваем все возможные варианты для представления президенту и министру (обороны). Решений по ним не было, но мы изучаем широкий круг возможностей, включая подготовку пилотов», — сказал он.

При этом ранее американская палата представителей одобрила инициативу на сумму $100 млн по обучению военных летчиков ВСУ на самолетах производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что свыше 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS обещали поставить киевскому режиму его западные союзники, из которых украинская сторона получила уже 12.