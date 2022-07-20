Казань, , 21:06 — REGNUM Общий размер причиненного материального ущерба по уголовным делам экономической и коррупционной направленности по итогам января-июня текущего года в Татарии составил 34,6 млрд рублей. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии МВД по республике.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Из этого объема обеспечено возмещение 90,1% средств.

За полгода из незаконного оборота изъято 243,7 кг различных наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 223,8 кг синтетических наркотиков.

Пресечена деятельность семи подпольных лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков, в том числе трех — за пределами республики. Перекрыто 36 каналов транспортировки наркотиков, из которых 24 — транзитные в другие регионы России.

Из нелегального оборота изъято около 175 тыс. литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Перекрыто четыре крупных канала поставки на территорию республики контрафактного алкоголя, закрыто два нелегальны производства. Всего в этой сфере выявлено 56 преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, неоднократно судимая 39-летняя жительница Казани была задержана в июне текущего года по подозрению в распространении наркотиков. Женщина пояснила, что работает в интернет-магазине «закладчиком». В день задержания она оставила двух несовершеннолетних детей в кафе и поехала организовывать тайниковые закладки.