Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Свыше 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS обещали поставить киевскому режиму его западные союзники, из которых украинская сторона получила уже 12. Об этом 20 июля заявил журналистам по окончании четвертой встречи стран, которые оказывают военное содействие Киеву, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

HIMARS Defense. gov

«На сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более чем 20, которые обещаны Соединенными Штатами и нашими союзниками», — сказал он.

Также Милли добавил, что в пакет военной помощи США Киеву, который передадут на текущей неделе, войдёт ещё четыре названных РСЗО.

«Мы обучили 200 украинцев (использованию) HIMARS и продолжаем обучать еще многих», — отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

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