Москва, , 20:52 — REGNUM Уголовное дело по факту обстрела села Городище в Курской области со стороны вооружённых украинских формирований возбудили российские следователи. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

Уточняется, что, по информации следователей, киевские боевики произвели обстрел села Городище Рыльского района Курской области и территорию автомобильного пункта пропуска «Крупец», в результате чего получили повреждения линии электропередач и здания пропускного пункта, и никто не пострадал.

«Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории с. Городище Рыльского района Курской области, а также территории автомобильного пункта пропуска «Крупец» возбуждено уголовное дело по признакам преступления… покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), а также… посягательства на жизнь военнослужащих, в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение текущих суток украинские нацисты выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) свыше 260 снарядов, включая из реактивных систем залпового огня «Град».